На аглофабрике ММК, которую открывал Владимир Путин, произошел пожар

В Магнитогорске произошел пожар на новой аглофабрике металлургического комбината.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило сегодня в 9:44. Воспламенилась транспортерная лента в наклонной галерее на территории аглофабрики ПАО «ММК». Пожар был локализован в 10:20, а в 10:35 полностью ликвидирован. Погибших и травмированных нет. На производственный процесс предприятия происшествие не повлияло.

Представитель ММК подтвердил факт возгорания на участке ленточного конвейера аглофабрики №5. «Пострадавших нет. Причины устанавливаются»,- сообщили в компании.

Аглофабрику, на территории которой произошел пожар, запустил в эксплуатацию президент России Владимир Путин во время своего визита в Магнитогорск 19 июля.