«Фирма СУ-10» построит школу в «Миловском парке» за 814 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии вчера подвело итоги аукциона на отбор подрядчика строительства школы на 1225 мест в микрорайоне «Миловский парк». Победителем стало ООО «Фирма СУ-10» (входит в группу СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова), сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником аукциона, предложила выполнить работы по начальной цене — за 814 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик обязан построить школу до августа 2020 года. Контракт финансируется из республиканского бюджета.

Как ранее писал “Ъ-Уфа”, региональное УФАС рассматривало пять жалоб на условия этого аукциона. Частично обоснованной была признана жалоба на действия госзаказчика, направленная санкт-петербургским ООО «Антеял». Однако предписание заказчику не выдавалось.

В июне «Фирма СУ-10» получила один из крупнейших в этом году госконтрактов в Башкирии — на реконструкцию хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе стоимостью 2,61 млрд руб.

Майя Иванова