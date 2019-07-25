«Звезда» начала сезон без побед

Пермский футбольный клуб «Звезда» пока не может одержать победу в только что начавшемся сезоне ПФЛ. В матче второго тура «Звезда» в Жигулевске уступила дебютанту турнира — клубу «Акрон» из Тольятти. Хозяевам удалось забить быстрый гол уже на 23-й секунде встречи. После этого счет не изменился, и матч завершился поражением пермского клуба 0:1. Напомним, в первом туре на своем поле «Звезда» сыграла вничью с ФК «Челябинск» — 1:1.

После двух туров пермский клуб занимает в турнирной таблице 9-е место среди 12 команд. Следующий матч «Звезда» проведет в Перми в воскресенье, 28 июля. Соперником пермяков на стадии 1/128 финала ОЛИМП-Кубка России станет «Зенит-Ижевск».