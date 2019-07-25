В Нижегородской области выявили почти в два раза больше поддельных банкнот

В банковском секторе Нижегородской области за апрель-июнь 2019 года выявили 215 фальшивых купюр на общую сумму более 816 тыс. руб., сообщает Волго-Вятское управление Центробанка (ВВГУ ЦБ РФ). Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 88,6% (114 купюр).

Больше всего поддельных купюр, как и в прошлом году, было выявлено среди банкнот номиналом в 5 тыс. руб. (142 шт.). Еще 40 подделок выявили достоинством в 2 тыс. руб., 25 банкнот – в 1 тыс. руб., три купюры – номиналом 500 руб., четыре – 100 руб., и одна – 50 руб. Поддельные банкноты иностранных государств обнаружили единожды – это купюра достоинством $100.

Анастасия Еремина