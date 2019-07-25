Жителя Ижевска будут судить за незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере. Уголовное дело направлено Индустриальный райсуд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что ижевчанин производил психотропные вещества в гараже одного из кооперативов в Индустриальном районе Ижевска с декабря 2018 по апрель 2019 года. Затем он сбывал их на территории города. Часть произведенных веществ он сбыл своему знакомому 11 апреля вблизи ТЦ «Эльгин». В тот же день Сотрудники МВД и УФСБ России по Удмуртии задержали обвиняемого и его знакомого. Также психотропные вещества обнаружили по местам жительства задержанных лиц и в обозначенном гараже. Кроме того, в своей квартире обвиняемых хранил марихуану, которую так же изъяли.