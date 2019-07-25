Энгельсское предприятие оштрафовали на 100 тыс. рублей за свалку

МУП «Красноярское» заставили ликвидировать несанкционированную свалку на участке площадью 20 тыс. кв. м и рекультивировать землю под ней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокурорская проверка показала, что МУП в течение пяти лет складировало мусор рядом с селом Ленинское, на что стали поступать жалобы местных жителей. Свалка создавала угрозу возникновения пожара, отметил надзорный орган.

По постановлению прокурора Энгельса МУП привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс. руб.

По решению суда на юридическое лицо возложены обязанности разработать проект рекультивации и провести ее. Решение суда исполнено.

Марина Ковалева