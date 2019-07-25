«Бориса Джонсона ненавидит чуть ли не половина страны, и обожает другая»

Владимир Путин пожелал успехов Борису Джонсону на посту премьер-министра Великобритании. Российский президент направил ему телеграмму, в которой подчеркнул, что развитие отношений сейчас интересно обеим странам. Накануне Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании и начал формировать правительство. В своей первой речи в новом качестве он пообещал провести «Брексит» осенью во что бы то ни стало. Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне Андрей Остальский рассуждает, какие проблемы предстоит решить Джонсону, и что теперь будет с российско-британскими отношениями.

Когда кортеж нового премьер-министра Британии торжественно въезжал на Даунинг-стрит, за воротами резиденции премьера началась громкая и очень слышная даже издалека перепалка. Кто-то хотел поприветствовать, поддержать нового лидера страны, но их заглушили противники — начали скандировать лозунги, требуя отказаться от жесткого «Брексита», провести досрочные парламентские выборы и даже новый референдум о членстве Британии в Европейском союзе. Причем надо сказать, что результаты большинства опросов показывают правоту утверждения, что британское общественное мнение действительно могло измениться. И вот в этом главный парадокс.

Борис Джонсон потому только и победил на выборах лидера Консервативной партии и стал премьером, что объявил своим лозунгом «сделать или погибнуть», то есть выйти к 31 октября из Европейского союза любой ценой, что бы это ни означало для экономики или политической ситуации в стране — неважно. И именно за это его полюбили, и именно потому за него голосовали рядовые члены партии консерваторов. А сколько их? 160 тыс., то есть менее половины процента от общего числа населения. И с ними, конечно же, категорически не согласны миллионы других.

Его изначально ненавидит чуть ли не половина страны и обожает другая. Не очень понятно, как можно в таком положении управлять, причем управлять эффективно.

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И может ли договориться Борис Джонсон с Брюсселем, с Евросоюзом? Он удивил многих, наговорив массу теплых слов в адрес континентальных соседей. А в Брюсселе, наоборот, увидели спрятанные за этими словами угрозы. Во-первых, намек на то, что именно Европейский союз будет объявлен виноватым в любых осложнениях, которые могут последовать за жестким «Брекситом» для британской экономики. Мало того, Британия может отказаться, сказал Джонсон, от своих ранее принятых на себя обязательств по различным европроектам на сумму в 39 млрд фунтов — это, конечно, будет признано в Брюсселе просто враждебным актом. И если так дело пойдет дальше, то политические контуры Западной Европы действительно могут резко измениться, могут сложиться даже враждебные отношения между Британией и континентальной Европой.

Означает ли это, что у России может появиться потенциальный союзник в ее конфликтах и разногласиях с Евросоюзом? В этом самом странном из миров все возможно, но большинство обозревателей здесь не считает это реальным.

Но все-таки что думает Джонсон делать с российско-британскими отношениями? Вот цитата: «Позвольте мне заявить, что я русофил, и русофил убежденный. Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке и Германии, но и в Москве. И уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис или Борис. Я думаю, что Борисов на этом посту еще долго не будет».

В декабре 2015 года Джонсон провозглашал необходимость заключить «сделку с дьяволом», так он это назвал, — работать с Владимиром Путиным и Башаром Асадом в Сирии. А в октябре 2016 года Борис Джонсон уже был глубоко возмущен действиями России в Сирии, и по этому поводу заявил: «Я бы хотел увидеть толпы демонстрантов под стенами российского посольства». Потом он отменил намеченный визит в Москву. Короче говоря, трудно себе представить, что он будет готов идти на сближение в обозримом будущем с Москвой, даже если этого начнет требовать какая-то геополитическая логика.