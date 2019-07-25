Совет глав муниципалитетов Среднего Урала провел товарищеский матч по волейболу

Совет глав свердловских муниципалитетов провел в Екатеринбурге товарищеский волейбольный матч. В игре принял участие губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы решили, что это для нас не просто способ укрепить командный дух, “перезагрузиться” после напряженной работы. Это возможность не словом, а делом поддержать статус Свердловской области как самого спортивного региона, где идеей здорового образа жизни увлечены буквально все — независимо от возраста и рода занятий»,— сообщил господин Куйвашев на своей странице в Instagram. По его словам, победитель получает в подарок новый спортивный корт для своей территории. В этом году его получит команда Восточного управленческого округа.

Темами совета стали производительность труда и поддержка занятости, а также цифровая экономика и создание умных городов. В этом году совет глав второй раз проходит новом формате, который предполагает групповую работу на сессиях, посвященных реализации национальных проектов.