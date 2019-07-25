В Челябинской области при лобовом столкновении ВАЗов погибли пять человек

Сотрудники полиции Аргаяшского района Челябинской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в которой погибли пять человек. Еще один получил травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП произошло около полуночи на 6 км автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21074, 31-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2111. В результате погибли 21-летний водитель этой машины и его пассажирка 22 лет. Также на месте ДТП скончались водитель «семерки» и два его пассажира, чьи личности не установлены. Еще одного пассажира, мужчину 22 лет, госпитализировали.

В настоящие время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в том числе проводят проверку технической исправности транспортных средств.