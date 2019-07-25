В Санкт-Петербурге установили памятный знак «Татарам — жертвам репрессий»

В Санкт-Петербурге, на Левашовском мемориальном кладбище, открыли памятный знак «Татарам — жертвам репрессий», сообщается на сайте Госсовета Татарстана. Инициатором установки монумента выступил учредитель Татарской общины Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Акбулатов.

На Левашовском мемориальном кладбище погребены сотни расстрелянных татар и уроженцев Татарстана, заявляет пресс-служба регионального парламента.

Автором проекта памятного знака являются архитекторы из Санкт-Петербурга Виталий и Лариса Кузнецовы. Памятник выполнен в виде стелы высотой два метра. На лицевом фасаде находится цитата из Корана: «Каждая душа вкусит смерть, и, воистину, в День воскресения, вы будете сполна вознаграждены. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех. Жизнь же земная — проходящая».

“Ъ-Казань”