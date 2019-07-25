Главе краевого УФССП инкриминируют получение взятки в 1 млн рублей

Главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников и его предполагаемый соучастник обвиняются в получении взяток на общую сумму 1 млн руб. Деньги были переданы им в ноябре и декабре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Господину Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В ближайшее время следователь СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Игоря Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго фигуранта ранее мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в рамках другого расследуемого уголовного дела. Уголовные дела соединены в одно производство.

Главный судебный пристав по Пермскому краю был задержан вчера вечером сотрудниками СКР, в настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания.