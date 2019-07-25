Выдача кредитных карт в Удмуртии во втором квартале 2019 года увеличилась на 23,3%

Во втором квартале 2019 года банки Удмуртии выдали 33,48 тыс. новых кредитных карт. Это на 23,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). По динамике роста выдачи кредиток республика вошла в тройку регионов лидеров. В целом по России в апреле-июне этого года было выдано 3,02 млн новых кредитных карт, что на 12% больше, чем во втором квартале 2018 года.

Наибольшее количество выдачи кредиток отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Оно составило 192,5 тыс. ед., 150,9 тыс. ед., 118,2 тыс. ед., 113,6 тыс. ед. и 92,7 тыс. ед. соответственно. Наибольшую динамику роста выдачи кредитных карт, помимо Удмуртии, зафиксировали в Ханты-Мансийском АО, Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — она составила 33,3%, 26,4%, 21,7% и 19% соответственно.

«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти. Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом, сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется, прежде всего, тем, что заимствование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.