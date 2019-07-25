В Донецке предпринимателей освободили от незаконно наложенных штрафов

Прокуратура Донецка выявила нарушения в работе территориального отдела надзорной деятельности и профилактических работ МЧС, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокурорская проверка показала, что отдел не по плану проводил контрольно-надзорные мероприятия и незаконно привлекал хозяйствующих субъектов к административной ответственности. Так, отдел провел проверку деятельности садоводческого некоммерческого товарищества, хотя этот объект защиты не был включен в план проверок. Кроме того, индивидуального предпринимателя привлекли к штрафу после безосновательной внеплановой проверки. Еще двоих бизнесменов оштрафовали на значительную сумму, не рассмотрев вопрос о назначении им предупреждения.

Общая сумма незаконных штрафов составила 250 тыс. руб. По итогам прокурорской проверки все постановления о назначении штрафов были отменены.

Дарья Голякова