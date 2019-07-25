УФНС опубликовало данные об уровне банкротств в Пермском крае

В Пермском крае процедуры банкротства введены в отношении 1812 организаций, граждан и индивидуальных предпринимателей. Общая задолженность банкротов на 1 июля составила 20,2 млрд руб. Такие данные приводит УФНС по Пермскому краю. С начала года сумма задолженности выросла на 619 млн руб.

Масса банкротов распределяется следующим образом: в банкротстве находятся 785 организаций, 904 гражданина и 123 индивидуальных предпринимателя. Из указанного количества банкротов — юридических лиц в процедуре наблюдения находится 66 банкротов, в процедуре конкурсного производства — 710 банкротов, в процедуре финансового оздоровления — 1 банкрот, в процедуре внешнего управления — 8 банкротов.

За шесть месяцев 2019 года налоговыми органами Пермского края в арбитражный суд направлено 206 заявлений о признании должника несостоятельным. В отношении 56 должников производство по делу прекращено в связи с полным или частичным погашением задолженности. За первое полугодие 2019 года погашено задолженности в ходе дел о банкротстве с участием уполномоченного органа на 1 млрд руб.

Налоговыми органами Пермского края самостоятельно направляются в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, и за шесть месяцев 2019 года направлено семь таких заявлений на общую сумму задолженности по налоговым платежам 139,6 млн руб. В первом полугодии 2019 года Арбитражным судом Пермского края дисквалифицированы руководители 14 организаций, имеющих признаки банкротства, не направившие своевременно в суд заявления о признании юридического лица несостоятельным.