На стройке у Макаровского моста в Екатеринбурге сгорел оператор манипулятора

Сегодня утром, 25 июля, в Екатеринбурге на стройплощадке у закрытого на реконструкцию Макаровского моста загорелся кран-манипулятор. В результате погиб человек, пишет Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Второй рабочий остался жив.

Инцидент произошел на улице Гражданской, 11. По данным управления МЧС по Свердловской области, возгорание произошло после того, как стрела манипулятора задела провода линии электропередачи.

«На место выезжали две единицы техники, которые ликвидировали возгорание в течение трех минут. Площадь распространения огня составила 3 кв. м»,— сообщили в пресс-службе ведомства.