Пермская ГРЭС снизила выработку энергии на 17%

Пермская ГРЭС значительно снизила выработку электроэнергии в первом полугодии 2019 года. Как сообщает пресс-служба ГРЭС, этот показатель составил 6,4 млрд кВт*ч, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (7,8 млрд кВт*ч).

Энергетики объясняют снижение оптимизацией работы оборудования (снижение работы энергоблоков на 2176 часов и увеличение простоя в холодном резерве на 4230 часов). Снижение отпуска тепловой энергии на 15,1% относительно первого полугодия 2018 года — до 153,5 тыс. Гкал — обусловлено меньшим потреблением теплоэнергии на хозяйственные нужды электростанции.

Дебиторская задолженность за тепловую энергию с начала 2019 года уменьшилась на 8,4%, или на 16,7 млн руб., и составила 181,5 млн руб. Уровень собираемости платежей в первом полугодии 2019 года достиг 100,99%, что выше показателя за аналогичный период 2018 года на 0,27 процентного пункта. Небольшой рост произошел за счет увеличения собираемости с промышленных потребителей.

По-прежнему наибольшая доля просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию приходится на управляющие компании (45,9 млн руб.) и физические лица (60,8 млн руб.). На 1 июля 2019 года в список должников вошли более 6 тыс. клиентов, треть из которых не оплачивает счета больше трех месяцев.

Пермская ГРЭС расположена в Добрянке и является крупнейшим производителем электроэнергии Пермского края, четвертой по мощности тепловой электростанцией в России. Установленная мощность — 3363 МВт (три паросиловых энергоблока по 820 МВт, один парогазовый мощностью 903 МВт). Основной и резервный вид топлива — природный газ.