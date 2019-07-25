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В Челябинске проведут международный онкологический конгресс стран ШОС и БРИКС

В рамках председательства России в ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году пройдет международный онкологический конгресс. Как сообщает пресс-служба правительства области, региональные власти уже начали к нему готовиться. В среду врио губернатора Алексей Текслер провел встречу с представителями Евразийской федерации онкологии, с которыми обсудил организацию предстоящего мероприятия.

Как отметил господин Текслер, ему «особенно важно, что ведущие онкологи, люди с мировым именем» вышли с предложением провести форум в Челябинске. Он напомнил, что в регионе работает одно из ведущих учреждений этого направления в РФ – областной центр онкологии и ядерной медицины.

Планируется, что итогом конгресса станет подписание противораковой декларации.

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