В Красноярске арестовано имущество недобросовестных застройщиков на 1 млрд рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении руководителей строительных фирм ООО «Спецстрой», ООО «Ситистрой», ООО «Сибинвест» и ООО «Строительное управление 208». Их обвиняют в хищении денежных средств дольщиков в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщила замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина.

По словам Тамары Белкиной, в 2014-2015 годах компании получили разрешения на строительство десяти многоквартирных домов. «Руководителями этих организаций была разработана схема, по которой застройщики заключили договоры генподряда с ООО "Строительное управление 208", на основании которых они реализовали 96% квартир, с выдачей авансом справок об оплате объектов долевого строительства (без фактической оплаты). Это предоставило генподрядчику право продолжить реализацию квартир и использовать полученные от участников долевого строительства денежные средства по своему усмотрению»,— сказала представительница МВД. Такая схема, по словам госпожи Белкиной, позволила «Строительному управлению 208» исключить контроль со стороны государственных органов за соблюдением законодательства.

Компанией было заключено более 1 тыс. договоров уступки права требования, по которым от физлиц привлечено денежных средств на сумму более 1 млрд руб., путем взаимозачетов с подрядными организациями уступлено объектов на сумму более 2 млрд руб. При этом общая сумма выполненных работ на всех объектах составила только 900 млн руб.

По данным пресс-службы краевого МВД, задержаны два руководителя и лицо, фактически руководившее организациями. Вопросы, связанные с избранием меры пресечения, будут решены в течение двух суток. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 1 млрд руб. Речь идет о объектах недвижимости и земельных участках.

Оксана Павлова