Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в акватории реки Исеть

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после обращения жителей поселка Большой Исток, которые сообщили о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи поселка.

К проверке привлекли специалистов территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды «Уральское УГМС», «Сысертскую ветстанцию», а также сотрудников отдела камско-уральского филиала «Главрыбвод».

«Специалистами отобраны образцы рыбы для установления причины массовой гибели водных биоресурсов, также взяты пробы воды для анализа на наличие загрязняющих веществ в водах водного объекта»,— сообщили в ведомстве.