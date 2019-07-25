Челябинцы чаще всех в России ездят на работу на личном автомобиле

Самым популярным для поездок на работу видом транспорта у жителей Челябинской области является автомобиль – на нем предпочитают добираться 46% респондентов, опрошенных HeadHunter. Авторы исследования отмечают, что это самый высокий показатель в России.

На втором месте в списке общественный транспорт, на нем на работу едут 30% опрошенных южноуральцев. 21% идут пешком, по этому показателю регион тоже лидирует, деля первое место с Башкирией. На велосипеде предпочитают добираться до места трудоустройства всего 2% жителей Южного Урала, тогда как в среднем по России этот показатель - 8%.