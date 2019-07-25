Движение трамваев на улице Революции будет бесшумным

В Перми в рамках реконструкции улицы Революции на участке от Сибирской до Комсомольского проспекта началась укладка бесшумных трамвайных путей. Как сообщает администрация Перми, монтаж идет по новой технологии, применяемой только в Москве и Санкт-Петербурге и позволяющей избежать при эксплуатации шума и вибрации.

«Этот квартал трамвайного движения будет совершенно бесшумным. Сегодня мы даем старт новой технологии в городе, которой будем придерживаться во всех жилых кварталах, для того чтобы обеспечить бесшумность прохождения трамваев по городу. Сейчас эту технологию отработаем и будем применять во всех будущих проектах»,— заявил глава Перми Дмитрий Самойлов, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

На перекрестке с Компросом в настоящий момент закончены все работы по устройству сетей газоснабжения, сетей связи, наружного освещения, системы автоматического управления дорожным движением. Сейчас на перекрестке идет укладка дорожного покрытия. В ближайшую неделю работы по устройству трамвайных путей на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции будут завершены.

В рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные линии. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.