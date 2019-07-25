В Сибае завершен второй этап подтопления тлеющих шахт УГОК

В башкирском Сибае завершен второй этап подтопления шахт Учалинского горнообогатительного комбината группы УГМК. Тление руды в шахтах с ноября 2018 года было причиной загрязнения воздуха диоксидом серы, которое распространилось на весь город: содержание вредных веществ в атмосфере превышало норму в десятки раз. В течение месяца Сибайский филиал ГОК будет следить за ситуацией в шахтах, а затем примет решение о продолжении подтопления, передает ТАСС слова начальника службы прогноза и предотвращения окислительных процессов предприятия Армана Утигенова. «30 дней будет идти мониторинг выделений, температуры очагов и воды, после чего соберется комиссия в составе представителей Ростехнадзора, Росприроднадзора, администрации города для принятия соответствующего решения — или откачивать воду, или предпринимать дальнейшие меры»,— рассказал Арман Утигенов.

Первый этап подтопления подземных выработок карьера завершился в конце марта — уровень воды в шахтах составил 80 м. Второй этап был начат 26 апреля.

Эндогенный пожар будут считать потушенным, когда в течение 10 дней не будет зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе, выделений газа и повышения кислотности воды в подземных выработках. В настоящее время температура подаваемой в выработки воды составляет 25 градусов, повышается до 40 градусов. В период активного тления она повышалась до 55-60 градусов.

Ирина Самойлова