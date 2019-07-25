Подшефные школы Магнитогорска получили помощь от ММК для подготовки к учебному году

Магнитогорский металлургический комбинат выделил 2,8 миллиона рублей на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.

Средства пошли на приобретение строительных материалов, электротоваров и сантехники. Вдобавок в школе № 5 преобразился малый спортивный зал, в десятой отремонтирована система отопления, а в двадцатой - водоснабжения.

Большинство подшефных образовательных учреждений получили от металлургического комбината по 45-50 тысяч рублей, некоторые - более ста тысяч. Общая сумма поддержки - два миллиона 800 тысяч рублей. В нескольких школах на эти деньги обновили санузлы, в СОШ-32 заменены двери, в 63-й - окна, в 40-й отремонтированы кровля и лестничные клетки, в 47-й - входная группа. Помощь от металлургического комбината получили десятки муниципальных школ, гимназий и лицеев.

Постоянную и серьезную помощь в ремонте и благоустройстве школам оказывают шефы – организации, входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди школьников проводится и профориентационная работа, организуются экскурсии на комбинат, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие, спортивные мероприятия.

Соглашение между ММК и администрацией города о благотворительной помощи школам заключают ежегодно.