Полиция завела дело из-за загрязнения воздуха в Омске

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферы химическими выборами. Как сообщило МВД по Омской области, на одном из омских предприятий с 20 по 22 июля незаконно перерабатывалась таловая канифоль для добавления в лакокрасочные покрытия. По сообщениям СМИ, речь идет о предприятии «Химпром». По данным мобильной эколаборатории, во взятых пробах отмечено превышение предельно-допустимых в атмосферном воздухе вредных веществ.

Сотрудники полиции при содействии бойцов Росгвардии провели обыск, изъяли документацию и опросили сотрудников предприятия. «Цех по производству химических веществ описали и опечатали для пресечения дальнейшей незаконной деятельности и, как следствие, загрязнения атмосферного воздуха»,— говорится в сообщении МВД.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков попросил принять меры в отношении предприятий «Химпром» и «Астра», ставших источниками выбросов в атмосферу вредных веществ с превышением предельно-допустимых концентраций. «Нужно остановить экологический терроризм против омичей. В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травли горожан»,— говорил глава региона.

Оксана Павлова