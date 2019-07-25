На борьбу с лесными пожарами на Ямале выделили 60 млн рублей

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделили 60 млн руб. на борьбу с лесными пожарами. Такое решение принято на заседании окружной комиссии по ЧС под председательством заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова.

Деньги направят на авиационные работы по охране лесов, тушение лесных пожаров, доставку лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к месту тушения возгорания и обратно, сообщили в пресс-службе губернатора. «Главное — не допустить пожаров, особенно вблизи городов и поселков, максимально обеспечить защиту людей и нашей экономики»,— подчеркнул господин Бессонов.

С 19 по 22 июля на Ямале увеличился класс пожарной опасности. Это произошло из-за усилившегося ветра и прохождения грозовых фронтов. В понедельник, 22 июля, в округе действовало 15 пожаров на площади свыше 400 га. Сейчас, по данным пресс-службы губернатора, ситуация с природными пожарами «не вызывает опасений». По данным МЧС на утро 25 июля, действующих пожаров в округе нет.

По словам директора окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Антона Колодина, природными пожарами ямальцы справились самостоятельно, без привлечения помощи из других регионов.