Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Корабль ВМС США Antietam прошел через «стратегически важный» Тайваньский пролив. Как отмечает Reuters, этот шаг может спровоцировать усиление напряженности в отношениях между США и КНР. Напомним, китайские власти считают Тайвань частью своей территории.

Представитель седьмого флота ВМС США Клей Досс, слова которого приводит агентство, подчеркнул, что проход через пролив демонстрирует «приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Он добавил, что ВМС США продолжат действовать в рамках международного права.

В Министерстве обороны Тайваня сказали, что вооруженные силы контролировали переход.

В апреле стало известно, что Тайвань готовится закупить крупнейшую с 1992 года партию американских самолетов F-16, подтвердил министр обороны частично признанного государства. Баланс сил между Тайбэем и Пекином эта сделка не изменит, но в совокупности с другими шагами Вашингтона призвана оказать на Пекин давление на финальной стадии переговоров по окончании торговой войны.

Подробнее — в материале “Ъ” «США окрыляют Тайвань».