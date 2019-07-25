Новосибирский полицейский и его родственник пойдут под суд за отстрел дикого кабана

В Новосибирской области перед судом предстанут начальник отдела ГИБДД по Сузунскому району и его родственник, которые обвиняются в незаконной охоте на дикого кабана. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в феврале 33-летний полицейский и 64-летний родственник на двух снегоходах приехали на территорию охотничьих угодий общественной организации «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов». Мужчины выследили дикого кабана и застрелили его из охотничьего карабина «Вепрь-308», затем разделали тушу и стали перевозить ее в сторону села Верх-Сузун. В пути мужчин задержали инспекторы отдела охраны государственного надзора управления по охране животного мира областного минприроды.

Следствие установило, что разрешения на охоту у обвиняемых не было. Им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 222.

Илья Николаев