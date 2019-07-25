Ливневый паводок подтопил 12 домов в Хабаровском крае

Муниципалитеты Тугуро-Чумиканского и Верхнебуреинского районов Хабаровского края ввели режим ЧС в связи с паводком, следует из сообщения ГУ МЧС по региону. Там говорится, что ливни привели к повышению уровня воды в реках Уда и Бурея, подтоплению 12 жилых домов и придомовых территорий в поселках Алгазея, Неран и Ургал-1.

На 7:00 (0:00 мск) 25 июля в поселке Алгазея (Тугуро-Чумиканский район) подтоплен жилой дом и четыре придомовых территории, отселено 15 человек, в том числе четверо детей. В поселке Неран, расположенном на берегу Уды, подтоплено 11 жилых домов, эвакуированы в райцентр Чумикан 11 детей.

В Верхнебуреинском районе в дачном поселке Ургал-1 подтоплены три придомовые территории, эвакуирован один человек. Заблаговременно отселены 16 жителей поселка Усть-Ургал, в том числе девять детей. Всех перевезли в пункт временного размещения в поселке Новый Ургал. В поселках работают спасатели.

Ведомство отмечает в минувшие сутки подъем воды от полуметра до 2,3 м на реках Бурея, Ниман, Дубликан, Тырма, Урми, Уда. Затоплены поймы не только Уды и Буреи, но и рек Подхоренок и Амгунь.

Эрнест Филипповский, Хабаровск