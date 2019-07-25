Рособрнадзор провел более 100 проверок вузов

Рособрнадзор провел 123 проверки вузов в этом году, из них 74 плановые и 49 внеплановых, заявила в интервью «РИА Новости» замглавы ведомства Наталия Наумова. «В этом году у нас плановые проверки в обязательном порядке согласовываются с Генеральной прокуратурой. Обычно у нас не более 115 проверок ежегодно»,— рассказала она.

В конце 2018 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил российским ректорам выбрать между «революцией» и «эволюцией» в сфере аккредитации вузов, пообещав принять их решение. Такое заявление он сделал на первом заседании рабочей группы по разработке новой системы государственного контроля за высшей школой.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российские вузы готовы к эволюции».