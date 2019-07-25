В Петербурге выбрали финалистов ряда номинаций International Emmy Awards

Международная телеакадемия провела в Санкт-Петербурге полуфинальный отборочный тур 47-й телепремии International Emmy Awards, в результате которого голосованием жюри были определены финалисты в трех номинациях, передает ТАСС. «Так, наше жюри голосовало за лучшую комедию Латинской Америки и за лучшие телефильм и мини-сериал Азии»,— сказал на церемонии член Международной телеакадемии Владислав Ряшин.

Он напомнил, что победителей награждают в ноябре в Нью-Йорке, но награждают тех, за кого голосуют в качестве номинантов на полуфиналах, которых в разных странах в течение лета проводится достаточно много.

Господин Ряшин сообщил, что международное жюри в Петербурге определило тройку номинантов в указанных категориях, однако их имена не раскрываются. International Emmy Awards считается одной из самых престижных наград в индустрии, она присуждается лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США.

Премию International Emmy Awards за лучшую мужскую роль в 2018 году получил датский актер Ларс Миккельсен. Она ему досталась за роль в сериале «Пути Господни».

В 2016 году приз за лучшую мужскую роль получил Дастин Хоффман, женскую — немецкая актриса Кристиана Пауль.