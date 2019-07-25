В амстердамском аэропорту произошел сбой в системе заправки самолетов

Сбой в системе заправки самолетов в Амстердамском аэропорту Схипхол привел к задержке рейсов. Сначала сообщалось о проблеме с 50 самолетами, потом число отмененных рейсов выросло до 180.

«У компании Aircraft Fuel Supply случился сбой в системе»,— заявила AFP представитель аэропорта. «Они пытаются ее устранить»,— рассказала она. Поскольку самолеты не могут быть заправлены топливом, это вызывает задержки.

Причина сбоя не называется, однако она «не имеет отношения к жаре». Температура воздуха в Нидерландах в день поломки установила рекорд — она достигла 38,8°C.