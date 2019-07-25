Сторонник Навального и члены ВТОЦ не собрали подписи для выборов в Госсовет Татарстана

Глава президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев, а также члены организации Галишан Нуриахмет и Равиль Мухаметзянов не смогут принять участия в выборах в Гсосовет Татарстана. Как сообщил «Ъ-Казань» господин Закиев, активисты не собрали по 1,8 тыс. подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев. «Не смогли мы»,— сказал лидер организации. Фарит Закиев и Галишан Нуриахмет хотели участвовать по Дербышкинскому и Ямашевскому одномандатным округам Казани, господин Мухаметзянов — в Высокогорском округе.

Также подписи не смог собрать сторонник Алексея Навального Раушан Валиуллин, который выдвигался в Электротехническом округе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

В то же время подписи в территориальные комиссии сдали активисты движения против строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель и Тимур Дмитриева. Госпожа Керпель баллотируется в Волжском округе Зеленодольского района от «Яблока». Тимур Дмитриев идет самовыдвиженцем по Прибрежному округу (включает часть Казани и Верхнеуслонский район Татарстана).

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”