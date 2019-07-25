Комиссару показали язык

Вчера в Казань с двухдневным визитом прилетел верховный комиссар по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер. На встрече со спикером Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным он интересовался отношениями Татарстана с федеральным центром, в том числе по языковому вопросу. Господин Мухаметшин на имевшиеся прения между республикой и федеральным центром жаловаться не стал. Он лишь признал, что русских в республике «перегружать полным объемом татарского языка, может быть, необязательно». Глава парламента добавил, что в Татарстане «с пониманием» отнеслись к решению федеральных властей не продлевать договор о разграничении полномочий.



Ламберто Заньер находится с официальным визитом в России с 22 июля. Вчера он прилетел в Казань для встречи с региональными властями. Изначально в МИД России сообщали, что комиссар планирует пообщаться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, но тот с понедельника ушел в запланированный отпуск. Гостя из Европы принял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который также возглавляет Ассамблею народов республики.

Господин Мухаметшин презентовал Татарстан: «Экономически развитый регион… Мы в пятерке субъектов по валовому региональному продукту…» Одним из главных достижений республики спикер отметил «многоликость, многоязычие и многокультурие». «В Казанском кремле православный храм стоит и там через площадь — мусульманская святыня»,— привел пример Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что власти «не допускают перекосов» в национальном вопросе: «Если на рубль сделали православным, русским, то на рубль надо сделать мусульманам-татарам… Такая центристская политика у нас».

Ламберто Заньера интересовал вопрос использования языков в республике. Фарид Мухаметшин отметил, что в Татарстане, согласно Конституции региона, два госязыка — русский и татарский. Они оба используются в работе парламента республики. «В этой части проблем нет»,— заверил спикер, однако признал, что «есть вопросы, связанные с преподаванием татарского языка», поскольку в регионе «почти половина не носителей татарского языка».

По всей видимости, господин Мухаметшин имел в виду языковой конфликт в регионе. До 2017 года татарский язык преподавался детям в обязательном порядке в равных объемах с русским, однако затем прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина начала в школах проверки. Татарский был исключен из обязательной части школьной программы. В 2018 году Госдума приняла поправки в закон «Об образовании», которые закрепили добровольность изучения татарского языка. Госсовет Татарстана дал отрицательный отзыв к проекту, но затем республиканские власти от своих претензий отказались. Сейчас татарский язык изучается в республике преимущественно татарами.

Тем не менее вчера спикер Госсовета сказал комиссару ОБСЕ: «Мы обучаем татарскому языку не только татар». Однако вместе с тем господин Мухаметшин признал, что «перегружать русских или не татар полным объемом татарского языка — синтаксисом, фонетикой, запятыми — может быть, не обязательно». «Сейчас у нас такой период, когда мы несколько переформатируем эту преподавательскую деятельность. Наша задача, чтобы в Татарстане русский язык хорошо знали все и татарский язык на разговорном уровне для общения»,— пояснил спикер. Он также сообщил, что экс-президент республики, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев выступил с инициативой создания сети полилингвальных школ, где обучение будет вестись на трех языках — татарском, русском и иностранном.

Господин Заньер согласился, что в Татарстане «выстроена интересная система», где с большим вниманием «относятся к многокультурности и предоставляют пространство для разнообразия». Он назвал Татарстан «лабораторией, из которой можно вынести уроки».

Европейского комиссара также интересовал вопрос федеративных отношений. Господин Заньер проявил осведомленность о том, что Татарстан дважды заключал договор о разграничении полномочий с РФ: первый — в 1994 году, затем — в 2007 году. Срок второго соглашения истек летом 2017 года. Федеральный центр не стал продлевать договор. Ламберто Заньер поинтересовался «ожиданиями» властей республики «в отсутствие официального соглашения».

Фарид Мухаметшин не стал скрывать, что договор «сыграл исключительно важную роль» и даже вспомнил, как республика в 1992 году проводила референдум о собственном суверенитете, а затем на год раньше российской приняла Конституцию. «Договор позволил решить ряд крупных социальных задач в Татарстане: мы сохранили свои производства, решили вопросы по сокращению аварийного жилья, очень серьезно подняли экономические показатели нашей республики»,— отметил господин Мухаметшин, пояснив, что прежние бюджетные правила позволяли республике направлять в федеральный центр лишь половину своих доходов. Сейчас, по словам спикера, Татарстан отдает Москве более 70% собранных налогов. «Мы с пониманием к этому относимся, учитывая внешнюю обстановку, учитывая санкции по отношению к России. Требуются серьезные затраты на решение проблем безопасности нашей страны»,— объяснил спикер.

Вечером Ламберто Заньер также встретился с общественниками Татарстана, среди которых был директор школы «Солнце» Павел Шмаков (во время языкового конфликта он отказался сокращать часы татарского в учебной программе, а недавно подал жалобу на ограничение татарского языка в Европейский суд по правам человека). «Я рассказал верховному комиссару, что сейчас татарский язык фактически нельзя преподавать как государственный язык республики. Русские не могут учить татарский, потому что он для них не родной»,— сообщил “Ъ” господин Шмаков.

Господин Заньер будет находиться в Казани еще один день. Сегодня он планирует посетить татарскую гимназию №2 при Казанском федеральном университете, а также встретиться с вице-премьером — министром образования и науки республики Рафисом Бургановым и региональным министром культуры Ирадой Аюповой.

Кирилл Антонов