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Автомобили Lada составляют 60% автопарка Тольятти

По состоянию на 1 января 2019 года в Тольятти зарегистрировано 211,6 тыс. легковых машин. При этом 125,8 тыс. транспортных средства или 59,5% от общего количества автомобилей приходится на марку Lada, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью у тольяттинцев стала Lada Granta, всего в городе зарегистрировано 14,8 тыс. таких машин. На втором месте по распространенности расположилась Lada Priora (8,8 тыс. машин). В Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в Тольятти входят девять представителей марки Lada.

Андрей Сазонов


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