Искусство самозащиты

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Воронежский государственный институт искусств» (ВГИИ) удалось отстоять в судебных инстанциях часть участка площадью 5,5 тыс. кв. м из 18 тыс. кв. м в пользовании института. Право на него несколько лет оспаривало местное ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» (ВМА-М), при этом фирма отталкивалась от инвестиционного контракта, заключенного с вузом еще в 2007 году. Но Верховный суд РФ, изучив решения предыдущих инстанций по заявлениям ВМА-М, фактически признал право собственности за учебным заведением. Эксперты полагают, что договор между вузом и компанией суды отнесли к соглашениям, направленным на достижение единой цели: в таких случаях стороны на свой страх и риск вносят в общее дело деньги, имущество и репутацию.

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, ФГБОУ «ВГИИ» удалось отстоять в судебных инстанциях часть участка площадью 5,5 тыс. кв. м из 18 тыс. кв. м в своем пользовании. Право на актив с 2015 года оспаривало местное ООО «ВМА-М». Однако Верховный суд РФ, изучив решения предыдущих инстанций по заявлениям ВМА-М, в конце июня признал право собственности на участок за учебным заведением, не найдя оснований для передачи кассационной жалобы общества на рассмотрение cудебной коллегии по экономическим спорам.

Как сказано в материалах судов, ВМА-М с 2007 года планировала возвести 25-этажный жилой дом с помещением театра-студии для института на участке, находящемся в пользовании учебного заведения, площадью 5,5 тыс. кв. м. Это часть федеральной земли, которой располагает вуз, общей площадью 18 тыс. кв. м. Для реализации проекта стороны заключили инвестиционный контракт. По его условиям проект должен был развиваться с 2007 по 2012 год за счет средств ВМА-М. В результате строительства объекта права на него принадлежали бы РФ в размере 4,5% (помещение театра-студии), а обществу отходило 95,5%. Объект строительства обозначался в контракте как театр-студия с элементами жилья. По документу площадь застройки могла составить 3,4 тыс. кв. м, общая площадь объекта — 28,7 тыс. кв. м.

ВМА-М успело согласовать изменение условно разрешенного использования федеральной земли для заключения инвестиционного контракта, в результате участок института был разделен. В июле 2011 года Росимущество в арбитражном суде Воронежской области попыталось оспорить данный контракт и добиться признания сделки ничтожной. По мнению ведомства, бывший руководитель вуза Виктор Семенов с нарушением законодательства распорядился участком, «не согласовав свои действия с собственником федерального имущества». Однако суд не удовлетворил заявление Росимущества.

«Институту нужен был студенческий театр, и прежнее руководство искало варианты его строительства, — объяснила “Ъ-Черноземье” появление контракта и.о. ректора ВГИИ Ольга Скрынникова. — Впоследствии сроки контракта истекали, за это время менялось законодательство. Основные работы по контракту не велись, поэтому в 2012 году он был продлен. Однако театра-студии институт так и не увидел, но получил от компании многомиллионный иск». В 2015-м вуз разорвал контракт с инвестором, который фактически не исполнялся.

По словам госпожи Скрынниковой, ВМА-М пыталась в судебном порядке либо взыскать с института искусств более 17 млн руб. (якобы направленных на реализацию контракта), либо заключить мировое соглашение при условии передачи институтом нового участка под девелоперский проект: «Ни о каком театре-студии в мировом соглашении речи уже не велось».

С 2016 года после нескольких решений суда в пользу ВМА-М институту удалось добиться возвращения дела на повторное рассмотрение. Итогом всех судебных разбирательств стал отказ ВМА-М в удовлетворении заявленных требований. «Пытаясь взыскать с института средства за проектную документацию, якобы разработанную ООО “Стройгазпроект Плюс”, ВМА-М более двух лет уклонялось от предоставления в суд самой документации, — добавила Ольга Скрынникова. — Именно она была предметом экономического спора. Институт почти четыре года боролся за предотвращение изъятия средств и федерального имущества».

В ВМА-М прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на то, что глава компании находится в отпуске.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВМА-М» зарегистрировано в Воронеже в 2003 году для розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом. Уставный капитал — 367 тыс. руб. Компания принадлежит ООО «ПТП-4 К», единственный собственник которого — Антонина Кривушина. Гендиректор ВМА-М — Дмитрий Кривушин. По итогам 2017 года выручка компании составила 36,4 млн руб., чистая прибыль — 187 тыс. руб.

Контракт между ВГИИ и ВМА-М фактически являлся договором простого товарищества (что подтвердил суд), отметил руководитель направления «Коммерческие споры» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Такой договор суды относят к соглашениям, которые направленны на достижение единой для всех участников цели. При этом стороны на свой страх и риск вносят в общее дело деньги, имущество, репутацию. «Так как между ВГИИ и ВМА-М не было заключено соглашение о распределении рисков, то Верховный суд не нашел оснований для передачи кассационной жалобы в судебную коллегию», — считает господин Малинин. С ним согласна руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург: «ВГИИ в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, сославшись на ст. 717 ГК РФ, которая регулирует отказ от договора подряда, а не договора простого товарищества, суд поддержал доводы института».

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко предположил, что ВМА-М в этом процессе «не совсем определилась с предметом исковых требований». «Сначала компания хотела взыскать задолженность по договору, разорванному в 2015 году, потом неосновательное обогащение, хотя основанием для расходов являлся как раз инвестиционный контракт», — пояснил господин Шевченко.

Ирина Лобанова