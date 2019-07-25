Инновации застряли между учеными и чиновниками

Россия второй год подряд заняла 46-е место в «Глобальном инновационном индексе», который с 2007 года составляют Корнелльский университет, бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Тройку лидеров 2019 года составили Швейцария, Швеция и США. Следом расположились Нидерланды и Великобритания. Рейтинг для 129 стран (на долю которых приходится почти 92% мирового населения и 97% глобального ВВП) рассчитывается на основе 80 показателей. Сводный индекс отражает эффективность инновационной деятельности при имеющемся потенциале.

Россия традиционно занимает высокое место по показателям развития науки и человеческого капитала (23-е место) — благодаря охвату высшим образованием (17-е место), числу учителей на одного школьника (15-е), количеству выпускников научных и инженерных специальностей (10-е). По уровню развития бизнеса страна заняла 35-е место, в том числе благодаря числу работников, занятых в сфере наукоемких услуг (18-е), и занятости женщин с высшим образованием (7-е).

При этом по развитию технологий и экономики знаний РФ заняла лишь 47-е место: в частности, при 20-м месте по числу патентных заявок на изобретения по экспорту в сфере ИКТ к общему объему торговли у России — лишь 71-е место. Сильнее всего РФ отстает по показателю развития институтов (74-е место), в том числе по нормативно-правовым условиям (95-е), политической стабильности (91-е), качеству регулирования (103) и верховенству закона (111-е). Отставание в области инфраструктуры (62-е место) обеспечили слабые показатели экологической устойчивости (101-е), включая энергоемкость ВВП (113-е).

«Россия отстает от развитых и многих быстроразвивающихся государств практически по всем метрикам, характеризующим эффективность использования ресурсов и степень воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество»,— отмечается в комментарии Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Как и в прежние годы, первые три десятка строчек индекса занимают страны с высоким доходом (за исключением Китая). В целом же география инноваций смещается из экономик с высоким доходом в сторону средних, хотя большая часть затрат на них остается сосредоточенной в нескольких экономиках и регионах, отмечают составители рейтинга.

Надежда Краснушкина