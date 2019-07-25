Бывший пермский журналист может возглавить корпоративное СМИ нефтяников

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, группа «ЛУКОЙЛ» в Перми может привлечь к руководству своим пермским СМИ — газетой «Пермская нефть» — Григория Волчека, секретаря правления Пермского землячества в Москве. По данным “Ъ-Прикамье”, господин Волчек может стать главным редактором «Пермской нефти».

Сам господин Волчек от каких-либо комментариев отказался, не комментируют информацию и в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ-Прикамье”, что тема с приходом нового главного редактора в газету обсуждалась, но не решена до конца. Сейчас НП «Пермская нефть» возглавляет бывший главный редактор уже не существующей телекомпании «Авто-ТВ» Алексей Нерослов.

Господин Волчек известен в Перми тем, что в 1990-е годы в качестве президента возглавлял ПГТРК «Т-7», позже был журналистом краевой газеты «Звезда» и работал в пресс-службе «ЛУКОЙЛ Оверсиз».