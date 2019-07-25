На чиновника накапал дождь

В Краснодаре уволен начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь. Чиновника освободили от занимаемой должности за невыполнение служебных обязанностей. В мэрии поясняют, что увольнение связано с инцидентом в многоквартирном доме по ул. Мира, в котором в начале июля произошел пожар, а затем, в минувшие выходные,— потоп. Пострадавший дом с инспекцией посетил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, он потребовал от управляющей компании «ГУК-Краснодар» ускорить работы по ремонту поврежденной кровли.

В администрации города объявили об отстранении от занимаемой должности начальника управления по жилищным вопросам Александра Рудя с формулировкой «невыполнение своих служебных обязанностей по контролю за деятельностью управляющих компаний».

Речь идет о жалобах жильцов многоквартирного дома по ул. Мира на «ГУК-Краснодар». Четвертого июля в этом доме произошло возгорание кровли. В ликвидации пожара принимало участие более 170 человек. Площадь пожара в пятиэтажке достигла 1,6 тыс. кв. метров, крыша полностью сгорела. По поручению главы города Евгения Первышова на ремонт было выделено более 4 млн руб. внебюджетных средств (источник в мэрии не называют), деньги перечислены подрядчику согласно смете, составленной специалистами управляющей компании, однако работы практически не велись, а 21 июля на Краснодар обрушился сильный ливень. За день в городе выпала месячная норма осадков, жители дома опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как заливает водой их квартиры, и стали жаловаться на управляющую компанию. Начальник Управления по жилищным вопросам также заявил, что ответственность за общедомовое имущество несет именно управляющая компания. «УК обязана обеспечить сохранность дома. Вчерашний день показал неэффективную работу этой организации»,— сказал руководитель управления и подчеркнул, что, если у жителей будут жалобы, мэрия инициирует проверку эффективности работы управляющей компании, однако чиновника все же уволили.

Александр Рудь родился 19 февраля 1969 года. Окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения. Трудовую деятельность начал в 1991 году на Торговом предприятии «Автофермо». В период с 2009 по 2015 год занимал различные руководящие должности в администрации муниципального образования город Краснодар. В 2015 году Александр Рудь занял пост заместителя начальника Управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации МО город Краснодар. В октябре 2016 года назначен на должность начальника управления по жилищным вопросам администрации МО город Краснодар.

Осмотреть пострадавший дом сразу после увольнения коллеги приехал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. Он еще раз напомнил представителю «ГУК-Краснодар» об ответственности и потребовал ускорить работы по ремонту поврежденной кровли.

По словам эксперта в управлении, кандидата экономических наук Евгения Змиева, в городской администрации Краснодара стали быстрее принимать кардинальные кадровые решения. «Принцип „не справился — уходи“ в действии. В ситуации увольнения начальника управления по жилищным вопросам так и произошло. Проблема у жителей горевшей пятиэтажки на улице Мира просто вопиющая: три недели после пожара летом никто не ждал дождей с неба, и дом оказался без даже временной защиты от осадков, погорельцев еще и залило сильнейшим ливнем, хотя финансирование было выделено. Ущерб дому и жильцам вырос многократно. Прослеживается явный непрофессионализм, и ответственный за повторную беду жителей найден. Да, руководящая должность в системе ЖКХ может считаться расстрельной, поэтому подбор не только молодых, но и опытных кадров должен быть сверхтщательным. Очень бы хотелось, чтобы такое кадровое решение стало уроком и последним предупреждением для чиновников, не обладающих проверенными управленческими компетенциями и случайно занявших ответственные должности в мэрии Краснодара»,— сказал господин Змиев.

Елена Рыжкова