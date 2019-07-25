Астраханской области вызвали врача

Министерство здравоохранения Астраханской области возглавил бывший главный врач городской больницы имени Кирова Федор Орлов. Он сменил ушедшую в отставку по собственному желанию Ольгу Гребневу, которая проработала на этой должности чуть более полугода. Госпожа Гребнева ушла с министерского поста на следующий день после визита в Астраханскую область министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которая обратила внимание на отдельные проблемы в обеспечении медучреждений персоналом. Местные политики положительно оценивают выбор кандидата на пост министра.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Астраханской области стал бывший главный врач городской клинической больницы № 3 имени С.М.Кирова Федор Орлов. Он сменил на этом посту Ольгу Гребневу, ушедшую в отставку по собственному желанию в минувший вторник. Госпожа Гребнева возглавляла астраханский минздрав с декабря 2018 года.

Решение о назначении господина Орлова принял врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона сказал, что новому и.о. министра здравоохранения необходимо «в кратчайшее время решить достаточно большой перечень проблем и вопросов». «Проблемы связаны с медицинским обеспечением, воспитанием кадрового потенциала в отрасли, созданием условий для работы медперсонала в селах»,— пояснил господин ­Бабушкин.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что «профессиональная репутация Федора Орлова позволяет возлагать надежды на организацию им большой ответственной работы по выводу астраханского здравоохранения из затяжного ­кризиса».

Специализация 52летнего господина Орлова — врач-педиатр. С января 2019 года он возглавлял астраханскую городскую поликлинику № 10, до этого он с конца 2008 года работал главным врачом городской клинической больницы № 3 имени С.М.Кирова, откуда его уволили без объяснения причин. С 2004 года кандидат медицинских наук Федор Орлов является депутатом Астраханской городской думы от «Единой России». В последний раз он был избран по одномандатному округу № 17 Астрахани. После перехода на работу в правительство он будет вынужден отказаться от депутатского мандата. В его избирательном округе, пояснили в региональном избиркоме, должны быть назначены дополнительные выборы.

Ушедшую в отставку Ольгу Гребневу в декабре прошлого года назначил бывший врио губернатора региона Сергей Морозов. До этого она возглавляла гастроэнтерологическое отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы. Отставке госпожи Гребневой предшествовал визит в Астраханскую область министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Она посетила несколько учреждений здравоохранения и провела встречу со студентами и преподавателями Астраханского медицинского университета. В Минздраве РФ отметили, что на мероприятии обсуждались вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения Астраханской области. В целом, глава Минздрава РФ положительно охарактеризовала ситуацию в астраханском здравоохранении, отметила, что по обеспеченности врачами и средним медперсоналом регион в числе самых благополучных в России, но «есть определенные диспропорции». В чем она выражается, руководитель Минздрава публично не пояснила.

Председатель правительства области Александр Шарыкин отметил, что во время визита госпожи Скворцовой был выявлен ряд проблем, которые теперь придется решать новому главе регионального минздрава. «Одна из проблем, которая сегодня очень сильно волнует,— это организация работы наших медиков в селе, вопрос обучения и распределения, вопрос, связанный с целевиками, которые неохотно едут в село. Нужно понять, какие необходимо принять решения и создать условия, чтобы мы смогли эту задачу решить»,— отметил он.

Федор Орлов заявил, что внесет свои предложения по решению проблемы в конце августа на расширенном совещании с участием представителей медицинского сообщества региона.

Опрошенные „Ъ“ главврачи астраханских больниц отказались давать характеристику новому министру.

Астраханские политики положительно отнеслись к смене руководства областного минздрава. Так, глава регионального отделения «Справедливой России» депутат Госдумы Олег Шеин назвал кадровое решение «лучшим выбором из имеющихся альтернатив». «С Федором Орловым я встречался в воскресенье. Обсуждали проблемы отрасли. Это опытный руководитель, который в сложных условиях смог многое сделать для больницы им. Кирова. Полгода назад его уволили, а теперь не просто вернули назад, но и поручили руководить всей медициной области»,— отметил господин ­Шеин.

Секретарь астраханского реготделения КПРФ Виктор Вострецов сказал, что удовлетворен назначением. «Я знаю его больше 20 лет. Независимо от его политических предпочтений, он умеет работать. В больницах, которые он возглавлял, появлялась техника, оборудование. Когда его сняли с поста главврача больницы имени Кирова, полгорода возмущалось. Правильно, что его назначили министром, мы поддерживаем такое решение»,— говорит господин Вострецов.

Напомним, только на прошлой неделе назначенный 5 июня этого года на должность врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин начал менять состав правительства — был назначен новый глава кабинета министров Александр Шарыкин, ранее работавший в Счетной палате РФ.

Политолог Григорий Казанков не считает, что врио губернатора Игорь Бабушкин начал формировать собственную команду, так как уверенности в победе на выборах (состоятся 8 сентября) пока нет. «Он не наивный человек и понимает, что это еще не решенный вопрос и им надо заниматься. Другое дело, что есть насущные вопросы руководства регионом, которые требуют решения сегодня, а не через два месяца. Нельзя заморозить жизнь в области и начать решать проблемы только после выборов»,— отмечает господин Казанков.

Сергей Петунин