Округ не представляет

Фигурант уголовного дела о мошенничестве Андрей Беликов досрочно сдал мандат депутата Саратовской областной думы. Вчера его отставку приняли коллеги на очередном заседании законодательного собрания региона. Господин Беликов избирался по одномандатному округу, где теперь должны быть назначены дополнительные выборы. В областном избиркоме отмечают, что провести их в сентябре в единый день голосования уже не удастся. В оппозиции считают, что отставка намеренно принята поздно, так как у единороссов нет достойной замены господину Беликову. Политологи видят в создавшейся ситуации «недосмотр» недавно избранного спикера.

Депутаты Саратовской областной думы приняли отставку своего коллеги Андрея Беликова (членство в «Единой России» приостановлено в августе 2018 года), который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в сфере пассажирских перевозок (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение было принято на заседании регионального законодательного собрания. Заявление о сложении депутатских полномочий господин Беликов написал 5 июля. В областную думу он избирался по Ленинскому одномандатному округу № 7, который теперь остался без своего представителя. На заседании этот факт отметил коммунист Александр Анидалов. Он напомнил спикеру облдумы Александру Романову и депутатам, что еще два месяца назад члены фракции КПРФ обращались к коллегам из «Единой России», чтобы те «поговорили» с Андреем Беликовым о возможности досрочного сложения полномочий. «Он что, за эти два месяца что-то сделал для своего округа? — возмутился коммунист.— В результате у нас огромный округ остался без депутата, а последний срок к ближайшему единому дню голосования мы уже пропустили (выборы могут быть назначены не менее чем за два месяца до дня голосования. — „Ъ“). Ситуация здесь патовая, потому что округ не может больше года находиться без депутата, а выборов в ближайшее время не планируется».

Как ранее сообщал „Ъ“, Андрея Беликова, который до недавнего времени являлся и генеральным директором АО «Автокомбинат2» (АК2), обвиняют в том, что в 2014–2017 годах он предоставлял в министерство социального развития области заведомо ложные сведения о наличии у предприятия транспортных средств и водительского состава. На самом деле перевозчик нанимал индивидуальных предпринимателей с автобусами: собственный подвижной состав у АК2 отсутствовал. На основании ложных данных руководитель предприятия получил из регионального бюджета 450 млн руб. в качестве субсидий из регионального бюджета, полагают следователи. Часть полученных денежных средств он, по версии следствия, распределил между индивидуальными предпринимателями, которые фактически осуществляли пассажирские перевозки, а 15 млн руб. ­похитил.

Экс-депутат был задержан в конце июля 2018 года и до 28 ноября содержался под стражей. Затем меру пресечения изменили на домашний арест. Изначально господин Беликов заявлял о своей невиновности, но в марте этого года признал вину, а 12 апреля суд изменил депутату меру пресечения на запрет определенных действий.

Адвокат Андрея Беликова Иван Найденов отказался отвечать „Ъ“ на вопросы о деле своего доверителя «в его ­интересах».

В областной избирательной комиссии „Ъ“ пояснили, что «выборы у нас назначает областная дума, и она должна это сделать в течение года, начиная со дня досрочного прекращения полномочий депутата».

Коммунист Александр Анидалов предположил, что у саратовских единороссов «либо нет подходящего депутата, либо позиции по этому округу настолько слабы, что они боятся проиграть, либо не хватает административного ресурса».

Политолог Александр Пантелеев видит вину в сложившейся в Ленинском округе № 7 ситуации и спикера думы Александра Романова, который возглавил региональное законодательное собрание 10 апреля этого года, после сложения полномочий его предшественником Иваном Кузьминым. «История с Андреем Беликовым длится год. Мне непонятно, почему вопрос о сложении им депутатских полномочий не решили сразу. Я не думаю, что это какое-то „политическое“ решение. Скорее, то, что с ним никто не провел переговоры о сложении полномочий, говорит о том, что областная дума давно потеряла свою представительскую функцию — депутатам, по большому счету, все равно, кто представляет народ в том или ином округе, и представляет ли вообще. Им главное, что они сами сидят на своих местах. Председатель думы Александр Романов, по неопытности, пропустил тот срок, когда можно было успеть к единому дню голосования»,— предположил политолог.

Марина Ковалева