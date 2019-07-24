Задержан главный судебный пристав края

Руководитель УФССП по Пермскому краю - главный судебный пристав региона Игорь Кожевников задержан сегодня вечером в порядке ст. 91 УПК РФ сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю.

Как утверждают источники, он подозревается в получение взяток в особо крупном размере. Якобы денежные средства он получал за то, что, используя полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Как говорят собеседники "Ъ-Прикамье", в перспективе количество эпизодов может увеличиться.