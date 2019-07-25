Квартиры ударили по ведрам

Краевые власти рассматривают возможность начисления платежа за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по количеству проживающих. Сейчас по такому принципу платят жители частного сектора, а сумма платежа в многоквартирных домах зависит от площади квартиры. Ранее на унификации платежа настаивали пермские общественники. Эксперты считают принцип начисления по людям более понятным. Но предполагают, что при выставлении счетов могут возникнуть сложности, связанные с определением фактического места проживания плательщика.



Методика начисления платежа за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть унифицирована. Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников. «Мы рассматриваем и прорабатываем вариант перехода на расчет по количеству проживающих как для многоквартирных домов, так и для индивидуальной жилой застройки», — поделился господин Красников. По его словам, окончательное решение может быть принято осенью и отразится на сумме платежа. Однако вырастет он или сократится, господин Красников уточнить затруднился.

Замначальника отдела краевого минЖКХ Дарья Некрасова добавила, что унификация расчетов связана с интересом к методике начисления со стороны жителей края и опытом других регионов. «Сейчас мы рассматриваем опыт других регионов: какой норматив установлен и как он начисляется. Анализируем экономическую составляющую, чтобы понять, как это повлияет на граждан»,— пояснила госпожа Некрасова. Она добавила, что также рассматривается возможность предоставления льгот для многодетных семей.

Сейчас платеж за услуги ПКГУП «Теплоэнерго» для проживающих в многоквартирных домах рассчитывается по площади помещения, а для ИЖС — по количеству жильцов. Ежемесячный платеж жителей Пермского края в многоквартирных домах снизился до 2,96 руб. за 1 кв. м. Ежемесячный платеж жителей частного сектора составляет 65,8 руб. с одного проживающего.

Ранее пермский общественник Денис Галицкий обратился в Пермский краевой суд с иском о признании приказа Региональной службы по тарифам от 20 июля 2018 года «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермского края» не действующим в части установления норматива накопления для многоквартирных домов в расчете на 1 кв. м общей площади. По мнению господина Галицкого, решение ведомства «ставит людей, проживающих в многоквартирных домах и частном секторе, в неравные условия».

По словам господина Галицкого, он считает возможное решение о начислении по количеству проживающих оправданным. «Замечательно, что этот момент решили исправить до суда»,— поделился общественник. По его словам, изменение методики расчета может привести к снижению платежа для большинства людей. «От перехода на платежи по количеству проживающих проиграют только те, на кого приходится менее 20 кв. м. А значительное количество людей (особенно одиноких) от этого выиграет»,— предполагает господин Галицкий.

«Мусор делают люди. Человек, живущий на 1 тыс. кв. м, создает столько же мусора, как на 5 кв. м. Поэтому и считать надо только по людям. Других вариантов нет»,— утверждает депутат краевого заксобрания Илья Шулькин. По его словам, начисление платы по квадратным метрам было обусловлено принципами социальной справедливости: «мол, пусть богатые платят за бедных». «Но к мусору это не относится. Для повышения социальной справедливости можно использовать налоги на землю, недвижимость, роскошь, доходы»,— отмечает депутат.

Учредитель ООО ТД «Экобэст» Тимур Филимонов считает расчет по количеству проживающих «довольно понятным». «Расчеты с квадратных метров всегда вызывали дискуссии. Считать по людям, которые производят мусор, проще»,— говорит господин Филимонов. Вместе с тем он отмечает, что при выставлении счетов могут возникнуть сложности, связанные с определением фактического места проживания плательщика. «Владельца квадратных метров найти проще»,— добавляет предприниматель.

Константин Кадочников