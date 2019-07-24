Российский еврейский конгресс проводил посла Израиля

Российский еврейский конгресс (РЕК) устроил торжественный прием по случаю 60-летия и завершения дипломатической миссии в России посла Государства Израиль в РФ Гарри Корена. Во вторник вечером проводить на родину господина Корена решили с русским размахом. Для этого был арендован банкетный зал на исторической территории Бадаевского завода (до революции — Трехгорный пивоваренный завод), в помещении бывшего ночного клуба «Крыша мира».

На прощальный ужин с послом РЕК пригласил около 200 гостей. Среди них были: президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, советник президента РФ Михаил Федотов, посол США в РФ Джон Хантсман, экономист Евгений Ясин, президент ОАО «Медицина» академик Григорий Ройтберг, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Леонид Якубович, композитор Александр Журбин, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и другие.

«Становится хорошей традицией праздновать одновременно юбилей и отъезд послов Израиля из России,— сказал президент РЕК Юрий Каннер.— Недолго Гарри был у нас послом, но мы за эти годы сдружились, он оставил часть своей души в России». На память о пребывании в России господин Каннер подарил послу настенное панно для обозначения восточной стены дома или синагоги (на восток, на Иерусалим, евреи обращаются во время молитвы). «Гарри, я прошу тебя повесить это панно не на восточную, а на северную сторону, чтобы ты всегда помнил, где тебя любят».

«Спасибо за этот прием,— поблагодарил собравшихся Гарри Корен.— Я в Москве пробыл в качестве посла два с половиной года, но здесь один месяц идет за три. Последние годы были очень интенсивными во взаимоотношениях Израиля и России, наш премьер-министр восемь раз посетил Москву. Я благодарен за совместную работу сотрудникам посольства». В конце своего тоста господин Корен признался, что Москва для него стала вторым домом. Затем посла поздравили с юбилеем и завершением каденции Михаил Богданов и Григорий Ройтберг. Продолжился вечер музыкальной программой, в которой приняли участие Маша Кац, Виктор Чайка, Александр Журбин и группа «Наеховичи».

Павел Коробов