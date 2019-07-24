Банки увеличили запасы валюты при ее растущем оттоке со счетов юрлиц

Банки в июне увеличили запас валютной ликвидности на $3,7 млрд, до $18,8 млрд. При этом отток валютных средств со счетов юрлиц достиг $8 млрд, сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая.

Как отмечает эксперт, в июне 2018 года также был зафиксирован масштабный отток средств со счетов юрлиц (на $4,6 млрд), но тогда запас валютной ликвидности падал на $6,7 млрд. «Фактически в этом году у банков сократились обязательства в валюте, но объем ликвидных валютных активов не менялся. В прошлом году мы наблюдали синхронную динамику, когда и активы, и средства на клиентских счетах сокращались»,— отметил господин Порывай.

По его мнению, нынешняя ситуация объясняется тем, что ряд банков привлекает рублевые средства через валютные свопы с крупными экспортерами. «С одной стороны, банки проводят дедолларизацию, с другой стороны, не сокращают открытую валютную позицию даже в ущерб своей процентной марже»,— добавил аналитик. По его прогнозам, ситуация с рублевой ликвидностью улучшится во втором полугодии, чему будут способствовать снижение рублевых ставок за счет смягчения политики ЦБ и сокращение размещения ОФЗ.