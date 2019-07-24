В Свердловской области количество продуктов низкого качества снизилось на 0,4%

В 2018 году количество пищевых продуктов несоответствующих гигиеническим нормативам снизилось на 0,4% — до 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. По его словам, снижение также зафиксировано среди кондитерских изделий (до 11%), рыбы (до 7,4%), птицы (до 7,1%) мясопродуктов (до 6,1%) и кулинарных изделий (до 5,7%).

Среди наиболее распространенных нарушений при производстве господин Власов отметил нарушения санитарного содержания пищевых предприятий, нарушение условий и сроков хранения готовой продукции, несоблюдение правил личной гигиены персонала, нарушение прохождения сроков медицинских осмотров, а также отсутствие маркировки с указанием срока годности на продуктах.

По словам заведующей отдела гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Татьяны Мажаевой, жителям Свердловской области не хватает в рационе овощей. По данным на 2019 год, свердловчане чаще всего едят мясо и фрукты. В рамках национального проекта «Демография» в регионе планируется провести мероприятия, которые помогут сформировать систему мотивации населения к здоровому образу жизни, в том числе здоровому питанию.

Анна Новикова