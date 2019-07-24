Новые ограничения движения транспорта вводятся на Петроградской стороне

В связи с продолжением работ по прокладке канализации с 25 июля по 30 сентября в Петроградском районе Петербурга вводятся ограничения движения транспорта по набережной реки Карповки — на участке от Каменноостровского проспекта до Геслеровского моста. По той же причине и в те же сроки будет ограничено движение по Ординарной улице у набережной реки Карповки. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, на период с 25 июля по 8 августа автомобилистам будет сложно проехать по перекрестку набережной реки Карповки и улицы Всеволода Вишневского. При этом улица Всеволода Вишневского окажется полностью перекрытой, уточнили в ГАТИ.

Также с 25 июля по 10 августа из-за работ по прокладке электрокабеля закроют движение по улице Профессора Попова в направлении от Каменноостровского проспекта к улице Даля, а от улицы Даля до Барочной улицы движение по улице Профессора Попова ограничат. С того же дня и до 31 июля в связи с производством работ по строительству светофора ограничивается движение на пересечении улицы Мира и улицы Котовского.