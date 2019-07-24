Надир Садмиев возглавил «Башавтотранс» без приставки и.о.

Бывший сотрудник МВД Надир Самиев, который с октября 2018 года возглавлял ГУП «Башавтотранс» в статусе исполняющего обязанности генерального директора, назначен управляющим предприятия по итогам конкурса, сообщается на сайте минземимущества. Предыдущие два конкурса на эту должность не состоялись. В новом приняли участие пять претендентов, трое из которых вышли во второй тур, сообщили в министерстве. Данные об участниках конкурса ведомство не раскрывает.

Надир Самиев родился 8 февраля 1967 года в деревне Кундашлы Балтачевского района. Окончил Башкирский государственный сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства и Восточно-экономическую юридическую гуманитарную академию по специальности юриспруденция. Работал помощником комбайнера, инженером-энергетиком, заведующим лабораторией Башкирского сельхозинститута, инженером отдела снабжения НВПО «Мирмекс», главным инженером МПКП «Вторресурсы». В 1996-2015 годах служил в органах внутренних дел. В отставку вышел в должности начальника управления организации тылового обеспечения МВД Башкирии. С 2015 года возглавлял филиал «Башавтотранса» — «Уфимское пассажирское автотранспортное предприятие №1».

ГУП «Башавтотранс» — крупнейший в регионе перевозчик, эксплуатант около 1600 автобусов различного класса. Чистый убыток ГУП в 2018 году составил 335 млн руб. при выручке 3,45 млрд руб. Власти региона приняли масштабную программу пополнения автопарка перевозчика. До 1 апреля 2020 года госкомпания должна получить 589 новых автобусов трех классов, из которых 527 — в этом году. Бюджет республики потратит на эти цели более 1,2 млрд руб.

Майя Иванова