Жители Кубани предпенсионного возраста повысят квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»

В Сочи проходят курсы повышения квалификации для поваров, программа включает 72 часа теории и практики. Слушателям преподают как теоретическую часть, так и практику, которая включает совершенствование профессионального мастерства в приготовлении блюд национальных кухонь. В министерстве труда и социального развития края отмечают, что в курортном городе профессия поваров востребована, однако к специалистам предъявляются высокие требования. Чтобы найти работу, жителям предпенсионного возраста и предлагают повысить квалификацию. По различным направлениям в рамках нацпроекта обучение уже проходят 1093 человека, а до конца года дополнительные профессиональные навыки получат более 1,7 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации края. На мероприятия по обучению кубанцев предпенсионного возраста в 2019 году потрятят 118 млн руб.

Елена Рыжкова