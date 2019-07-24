ФК «Зенит» возобновит переговоры с Артемом Дзюбой о продлении контракта зимой

Руководство футбольного клуба «Зенит» и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта игрока сборной России во время зимней паузы в чемпионате России. Об этом со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева сообщает ТАСС.

Действующий контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года. По регламенту за полгода до истечения срока соглашения футболист может начинать вести переговоры с другими клубами.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал об интересе к футболисту петербургской команды со стороны французского «Марселя». Также сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Вулверхэмптон».