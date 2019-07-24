Почти 300 предприятий Урала смогут получить поддержку для увеличения производительности

На поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут рассчитывать около 300 «несырьевых» предприятий в Свердловской области. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда Николай Соломон. По его словам, расчитывать на поддержку может любое предприятие с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд руб., работающее в сфере сельского хозяйства, транспорта, строительства или обрабатывающего производства.

Сегодня в проекте принимают учатие 13 предприятий Среднего Урала. ФЦК разработал программу, по которой нуждающаяся компания в течение нескольких месяцев получают помощь квалифицированных экспертов в сферах обучения персонала, оптимизации технологических процессов, выявления и устранения недочетов. При поддержке центра для них создадут образцовую модель производительности труда, «чей положительный опыт будет распространяться в масштабах всего региона».

«Одним из примеров является “Рефтинская” птицефабрика. Благодаря фотофиксации рабочего дня нам удалось определить потери в производительном процессе. В результате удалось уменьшить простой конвейера и на 30% интенсифицировать процесс упаковки»,— пояснил господин Соломон. Он уверен, что производительность труда достигается не путем уменьшения рабочей силы, а ростом прибыли и выручки. «Это выполняется за счет оптимизации деятельности предприятия, повышения конкурентоспособности организации за счет понижения себестоимости продукции, устранения товаров с браком, повышения свойств потребителя»,— подчеркнул директор ФЦК.

Яна Рустамова